سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، شهد سعر صرف الدولار استقراراً اليوم في السودان خلال مستهل تداولات الاثنين 12 يوليو تموز 2022، تزامناً مع استمرار إجازة عيد الأضحى في البلاد.

سعر الدولار اليوم في السودان

في البنوك استقر سعر الدولار اليوم في السودان عند 564 جنيها للشراء، فيما سجل 569.74 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

وجاء سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 565 جنيها للدولار مقابل 572 جنيها للدولار خلال تعاملات أمس، وفقا لـ price-today.com.

سعر اليورو والإسترليني في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان 578.78 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.

وشهد سعر اليورو استقرارا اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 608 جنيهات، خلال تعاملات صباح الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان 677.91 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.

فيما ظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى "السوق الأسود" عند مستوى 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.95 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.

فيما جاء سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 149 جنيها.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية عند 154.32 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.

فيما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 155 جنيها.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 1841.24 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.