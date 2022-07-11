أسعار الذهب بالجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، كما جاءت في تعاملات اليوم الثلاثاء 12-7-2022، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً بمستهل تعاملات اليوم، تزامنا مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

والأسواق في مصر ليست نشطة في ظل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة.

فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر صباح اليوم نحو 1055 جنيها (55.94 دولار)، مقابل 1057 جنيها (56.06 دولار) بنهاية تعاملات الأمس، وذلك بحسب منصة gold-price-today المهتمة برصد أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) لمستوى 923.21 جنيه (48.95 دولار)، مقابل 925.23 جنيه (49.06 دولار) بنهاية تداولات امس.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر عند مستوى 791.32 جنيه (41.96 دولار)، مقابل 793.05 جنيه (42.05 دولار) أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 615.46 جنيه (32.63 دولار)، مقابل 616.81 جنيه (32.70 دولار) أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم في مصر عند مستوى 32.813 ألف جنيه (1740 دولارا).

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) مستوى 7386 جنيها (391.60 دولار).

وعالميا، انخفض سعر الذهب اليوم مع استقرار سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ 20 عاما ليستمر الضغط على الطلب على الذهب المقوم بالدولار.

وهبط سعر الذهب 0.1% إلى 1740.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش.