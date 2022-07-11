الجهاد تحيي مناسبة عيد الأضحى في مدن الضفة

نظم كوادر ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي، أنشطة وفعاليات إحيائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك في محافظات الضفة المحتلة.

وقدَّمت حركة الجهاد الإسلامي في محافظتي رام الله والبيرة، أضحية عيد الأضحى المبارك إلى 450 عائلة كريمة من عوائل شعبنا الصابر والمجاهد.

وأكد القائمون على حملة توزيع أضحية العيد، أن هذه الحملة تأتي إحياءً لسنَّة العيد واحتفاءً بشعبنا الصابر، والوقوف معه في ظل هذه الظروف العصيبة، معتبرين أن هذه الحملة هي رسالة وفاء ومحبة لأهلنا وشعبنا.

من جهة أخرى، قام نشطاء الحركة بتعليق يافطات وتهنئة ومباركة في قرى وبلدات محافظة رام الله المحتلة، كما تم تعليق يافطات في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم .

وتقدمت الحركة بعاطر التهاني والتبريكات من عموم شعبنا في الضفة المحتلة، ومن عوائل الشهداء والأسرى والمحررين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده علينا وقد تحررت أرضنا وتطهرت قدسنا من دنس الاحتلال.