نصائح لتناول الطعام في عيد الأضحى.. لا تأكل اللحوم قبل النوم

يحتفل المسلمون خلال هذه الأيام بعيد الأضحى المبارك، بذبح الأضحية وتناول اللحوم، إلا أن الإكثار من تناول اللحوم فيه خطورة على صحة الإنسان.

ووجهت وزارة الصحة المصرية، 11 نصيحة حول الطريقة الصحية لتناول الطعام في عيد الأضحى.

وشددت الوزارة على تناول الطعام خلال ساعات النهار، مشيرة إلى أن الاهتمام بتناول السلطة والخضراوات والفواكه في كل وجبة لتقليل السعرات الحرارية اليومية وإمداد الجسم بكمية كافية من الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية للصحة.

وأوضحت أنه يجب عدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والكبد ويُفضل أن تُطهى بالسلق أو الشواء، مع عدم الإفراط في تناول وجبة العشاء، ويُفضل أن تكون قبل النوم بساعتين.

ونصحت الوزارة المصرية بالابتعاد عن الأطعمة المملحة والمخللات لتجنب ارتفاع ضغط الدم، مع شرب 8 أكواب من الماء يوميا،

وأشارت الوزارة إلى عدم الإفراط في شرب الشاي والقهوة والمنبهات، والتقليل من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة التي قد تزيد من درجة حموضة المعدة وزيادة الوزن ورفع سكر الدم.

ودعت الوزارة إلى ممارسة الرياضة قدر الإمكان لمدة 30 دقيقة يوميًا، والتقليل من تناول الأغذية التي تحتوي على الدهون خاصة الدهون المشبعة وكذلك تجنب المقبلات.

واختتمت الوزارة نصائحها بضرورة التقليل من الأغذية المليئة بالنشويات والكربوهيدرات مثل الفتة والرقاق، لأنها تسبب اضطرابات في مستوى السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم.

كان موقع "ذا بييت" الأمريكي قد استعرض مخاطر تناول اللحوم الحمراء يوميًا على الصحة، وتتمثل في:

1- زيادة الالتهابات

تؤثر الأطعمة الدهنية مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان على نسبة الدهون في الدم وتدفق الدم وقدرة خلاياك على الحصول على كل الأكسجين والوقود الذي تحتاجه، خاصةً لدى الرياضيين.

2- زيادة الهالات السوداء

إحدى العلامات أن جسمك لا يهضم اللحوم جيدًا: الهالات السوداء، وفقًا لخبراء التغذية.

ويحدث ذلك عندما يؤدي تناول اللحوم إلى إبطاء عملية الهضم، مما يسمح لمزيد من السموم بمغادرة الأمعاء ودخول مجرى الدم، في محاولة للتخلص من السموم، يعمل الجسد وقتًا إضافيًا، ويمكن أن تتكون الهالات السوداء نتيجة لذلك.

3- رائحة الفم الكريهة

اتباع نظام غذائي عالي البروتين يمكن أن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، وحتى اتباع نظام غذائي غني باللحوم والمنتجات الحيوانية مثل الجبن الذي يجعل الجسم ينتج رائحة قوية من الأمونيا مثل البكتيريا الموجودة في فمك.

إذا تناولت بروتينًا أكثر مما يحتاجه جسمك في الوقت الحالي، فإن النتيجة هي أن رائحة الأمونيا تظهر في أنفاسك وبولك وعرقك، وبالتالي فإن اللحوم تجعل الجسد كريه الرائحة.

4- الإمساك

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي عالي الدهون، وخاصة الدهون المشبعة في اللحوم الحمراء ولحم الخنزير ولحم الضأن والدواجن ومنتجات الألبان، إلى إبطاء عملية الهضم في الجسم وتسبب في أن تضطر الأمعاء إلى العمل بجدية أكبر لإخراج الفضلات من القولون.

يمكن أن تكون النتيجة إمساكًا مزمنًا ومؤلماًـ حيث وجدت الدراسات أيضًا وجود علاقة بين اللحوم الحمراء والإمساك المزمن وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

5- صعوبة خسارة الوزن

ثبت أن النظام الغذائي النباتي هو الأكثر فاعلية في إنقاص الوزن بسرعة والحفاظ عليه.