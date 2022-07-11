"الفيفا" يفرض عقوبة "مغلّظة" على كهربا بسبب الزمالك

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عاقب المهاجم محمود كهربا بالإيقاف بسبب تأخره عن سداد الغرامة المستحقة لنادى الزمالك.

وكتب أمير مرتضى على حسابه عبر موقع "تويتر": "لجنة الانضباط بالفيفا تصدر قرارا بإيقاف كهربا عن اللعب لمدة ستة أشهر لحين سداد الغرامة".

وكان كهربا كسر عقده مع الزمالك قبل موسمين من طرف واحد رغم سريان عقده مع ناديه ورحل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم فسخ عقده مع الفريق البرتغالي في يناير 2020 ورحل للأهلي المصري.

وحصل الزمالك على حكم من "الفيفا" بتغريم كهربا ونادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار، ولكن اللاعب قرر اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية تأييد غرامة كهربا لصالح الزمالك بمبلغ مليوني دولار، مع تحميل اللاعب الفوائد المستحقة من هذا المبلغ منذ صدور القرار في يونيو 2019.