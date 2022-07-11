نتنياهو يشيد بدور ابن سلمان في إنجاز اتفاقيات أبراهام

أعرب زعيم المعارضة في "إسرائيل"، بنيامين نتنياهو، عن "تقديره لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مساهمته في إنجاز أربع اتفاقيات سلام تاريخية حققناها"، والمعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام".

وقال نتنياهو: "إذا عدت إلى قيادة "إسرائيل"، فإنني أعتزم تحقيق اتفاقيات سلام كاملة مع المملكة العربية السعودية، وكذلك مع دول عربية أخرى".

ويأتي كلام نتنياهو، قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة، سيلتقي خلالها مسؤولين فلسطينيين و"إسرائيليين".

يُذكَر أن وسائل إعلام عبرية تحدثت، في وقت سابق، عن احتمال لقاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، زعيمَ المعارضة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، بعد أن أقدم مكتب الأخير على تقديم طلب إلى وزارة الخارجية لتنسيق اللقاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها أي مسؤول "إسرائيلي" بهذا الوضوح عن مساهمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في توقيع اتفاقات التطبيع مع "إسرائيل".