تقرير أممي: جيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب ضد الأطفال الفلسطينيين

من المتوقع أن يعرّف تقرير خاص ستنشره الأمم المتحدة الليلة (الإثنين) في نيويورك الجيش “الإسرائيلي” بأنه جيش يرتكب جرائم حرب ضد الأطفال، هكذا علمت “إسرائيل” اليوم من مصادر في المنظومة السياسية “الإسرائيلية”.

وبحسب مُعدي التقرير فقد قتل جنود الجيش “الإسرائيلي” أطفالاً فلسطينيين في 40 حالة مختلفة لم يشاركوا فيها في أي قتال؛ لذلك خلص التقرير إلى أن الجيش يرتكب جرائم حرب ضد الأطفال، وأن مؤسسات الأمم المتحدة يجب أن تعرفه على هذا النحو.

وذكر التقرير أنه خلال تصعيد الأعمال العدائية في مايو 2021 ( الحرب الأخيرة ) كانت هناك غارات جوية كبيرة من قبل القوات “الإسرائيلية”؛ مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الجرائم ضد الأطفال. وحتى الآن هذا العام لم نشهد عددا مماثلا من الانتهاكات. ومع ذلك، إذا تكرر الوضع في عام 2022، دون تحسن كبير فيجب إدراج “إسرائيل” في ملحق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة على أنها ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.

وزارة خارجية العدو على علم بالإعلان المتوقع، ومن المتوقع أن ترد عليه بشدة. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء يائير لبيد حذر قبل عدة أشهر من أنه في عام 2022 من المتوقع أن تتم إدانة “إسرائيل” كدولة فصل عنصري. من ناحية أخرى، يقول المسؤولون في المنظومة السياسية إنه على الرغم من وجود معلومات واضحة حول التقرير المنتظر، إلا أن وزارة الخارجية استهانت بالخطر ولم تتصرف بشكل كافٍ لمنع النتيجة الإشكالية.