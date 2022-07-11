غانتس: اجريت محادثة ممتازة مع القائد العام لقوات البحرين

أكد وزير الحرب الصهيوني، بيني غانتس أنه أجرى هذا المساء محادثة ممتازة مع القائد العام لقوات البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

و أوضح غانتس، في تغريدة نشرها عبر تويتر مساء اليوم الاثنين: "تمنيت للشيخ خليفة ولكل الشعب البحريني عيد أضحى مبارك، وطلبت منه أن ينقل تحية خاصة إلى ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وكذلك أن ينقل له تقديري للرؤية والقيادة اللتين يقودهما".

و أضاف: "في العام الأخير قمنا بتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والعلاقات المدنية، ولدي قناعة بأن هذه الشراكة ستكسب زخمًا إضافيًا وستساهم في استقرار المنطقة".