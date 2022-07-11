بالصور تعرف على أغلى 10 هواتف ذكية في عام 2022

أغلى أسعار الهواتف الذكية، اذا كنت تعتقد أن أحدث هاتف ذكي لديك باهظ الثمن، فقد تعيد النظر في الموضوع الآن. فبعد قراءة هذا المقال، ستندهش وتصدم لمعرفة السعر الجنوني لهذه الهواتف الذكية العشرة الأغلى ثمناً.

نظرًا لأننا أصبحنا مجتمعًا يركز على التكنولوجيا، فقد قطعت ميزات الهواتف الذكية شوطًا طويلاً إلى ما هو أبعد من تلقي المكالمات وتلقيها. على الرغم من اختلاف التفضيلات، يفضل بعض المستهلكين شراء واحدة باهظة الثمن على طراز أكثر تكلفة.

اليكم أسعار أغلى 10 هواتف ذكية في عام 2022

1. آيفون 6 من فالكون سوبرنوفا - 48.5 مليون دولار





المُصنع: أبل

تصميم وتوزيع فالكون

قد لا يكون هاتف هاتف الآيفون، الذي تم إنشاؤه لأول مرة في عام 2004، أجمل هاتف في القائمة، لكنه لا يزال يحتل المرتبة الأولى باعتباره الهاتف الذكي الأكثر تكلفة في العالم. تصميمه بسيط للغاية، مع واجهة خارجية من الذهب عيار 24 والتي تأتي أيضًا بإصدارات من الذهب الوردي والبلاتين. محور الهاتف عبارة عن ماسة وردية كبيرة مضمنة في اللوحة الخلفية. لديها خياران "أقل تكلفة" مع ماسة برتقالية وأزرق متوفرة مقابل 42.5 مليون دولار و 32.5 مليون دولار على التوالي.

2. آيفون 5 بلاك دايموند - 15.3 مليون دولار





المُصنع: Apple

صممه ووزعه ستيوارت هيوز

إذا لم تسمع عن ستيوارت هيوز من قبل، فاستعد لكي تسمع اسمه طوال المقال. في عام 2013 ، استعان رجل أعمال صيني بستيوارت لتصميم أغلى هاتف أبل تم تصنيعه على الإطلاق. يأتي بلاك دايموند في المرتبة الثانية بسبب الذهب والأحجار الكريمة وماسة سوداء باهظة الثمن بقيمة 26 قيراطًا على زر الصفحة الرئيسية.

عمل هيوز على الجهاز لمدة تسعة أسابيع لرجل أعمال من هونج كونج يُدعى جو. يتكون شعار أبل الخاص بها من 53 ماسة مثالية ، في حين أن الشاشة مصنوعة من زجاج الياقوت. تم تزيين الجهاز أيضًا بـ 600 ماسة بيضاء نقية و 135 جرامًا من الذهب عيار 24. بالتالي تبلغ تكلفة هذا الهاتف 15.3 مليون دولار.

3. آيفون 4 إيليت جولد - 7.4 مليون دولار





المُصنع: Apple

صممه ووزعه ستيوارت هيوز

تم تصنيف هذا الهاتف على أنه ثالث أغلى هاتف في العالم. يواصل ستيوارت هيوز إبهار العالم بإبداعه الثاني الرائع. يتمتع هذا الجهاز بمواصفات ممتازة. يتألف هذا الجهاز من 500 ماسة تزن أكثر من 100 قيراط. يعد الذهب عيار 24 قيراط الذي يغطي اللوحة الخلفية وشعار أبل، بالإضافة إلى 53 ماسة أخرى. يحتوي أيضا عنصرًا مثيرًا وهو صندوق يحتوي على كتلة بلاتينية وعظم ديناصور أصلي وأحجار نادرة أخرى. أنشأ ستيوارت هيوز اثنين فقط من هذه الهواتف. كان أحدهما لسيدة أسترالية والآخر للبيع.

4. آيفون 4 دايموند روز - 6.2 مليون دولار





المُصنع: Apple

صممه ووزعه ستيوارت هيوز

بتكلفة إجمالية تبلغ 6.2 مليون دولار، يعد هذا رابع أغلى هاتف في العالم. إطار هذا الهاتف مصنوع من الذهب الوردي ومرصع بحوالي 500 ماسة مثالية فردية يبلغ مجموعها أكثر من 100 قيراط. الجزء الخلفي مصنوع من الذهب الوردي أيضا، ومن هنا استوحي الاسم حيث أن شعار أبل مصنوع من الذهب الوردي و 53 ماسة مضافة كلمسة نهائية.

5. آيفون 3 سبريم روز - 2.4 مليون دولار





المُصنع: Apple

صممه ووزعه ستيوارت هيوز من Goldstriker

ابتكر Goldstriker هذا الهاتف المذهل من خلال تخصيص جهاز iPhone 3Gs. هذا الهاتف يكلف 3.2 مليون دولار وهو من أغلى الهواتف المحمولة في العالم. تم تصميم الهاتف لرجل أعمال نمساوي في ليفربول من قبل الشركة. يتكون من 22000 قطعة ذهبية وأكثر من 136 ماسة. يحتوي زر التنقل وحده على 71 ألف ماسة. وضعوه في علبة جرانيت 7 كجم مغطى بجلد النوبوك. تبلغ تكلفة بناء هذا الهاتف وحده 2.5 مليون دولار.

6. آيفون 3 كينجز بوتون - 2 مليون دولار





المُصنع: Apple

صممه ووزعه بيتر أليسون

يعتبر هذا الجهاز سادس أغلى هاتف في العالم. تم إنشاء هذا الهاتف البسيط ولكن الثمين بواسطة صانع المجوهرات النمساوي بيتر أليسون في مارس 2009. صنع زر الهاتف من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط والذهب الأبيض والذهب الوردي ، مما يجعله أحد العشرة الأوائل الهواتف باهظة الثمن في العالم. تم تزيين جسم الهاتف بتصميم لامع مكون من 138 ماسة مقطوعة بجودة ممتازة. يتكون زر الصفحة الرئيسية أيضًا من ماسة 6.6 قيراط.

7. هاتف كريبتو دايموند الذكي - 1.3 مليون دولار





الشركة المصنعة: JSC Ancort

تصميم وتوزيع JSC Ancort وبيتر أليسون

هل سبق لك أن رغبت في استثمار 1.3 مليون دولار على جهاز يمكن استخدامه لتصفح مخططات العملات الرقمية ومشاركة الميمز والتجادل مع الأشخاص على الإنترنت؟ إذا كان لديك هذه الأموال، فهذا الهاتف مناسب لك. لقد فعلها بيتر الويسون في ذلك مرة أخرى!

وفقًا لـ Engadget، تم تصميم الهاتف من قبل شركة JSC Ancort الروسية وتم تصميمها بواسطة بيتر أليسون - المشهور بلصق الماس على أي شيء وكل شيء. يضمن هذا الهاتف أن يلفت الانتباه إذا أخرجته لإجراء مكالمة هاتفية. كانت حواف الهاتف وزر التنقل المركزي مبطنة بـ 40 ماسة بيضاء و 10 ماسات زرقاء ، وهو ما يمثل غالبية السعر الباهظ البالغ 1.3 مليون دولار.

8. لي ميليون - مليون دولار





الشركة المصنعة: Goldvish

تصميم وتوزيع إيمانويل جويت

يعد هذا الهاتف أحدث هاتف يكسر علامة المليون دولار. كان لي ميليون على شكل خنجر هو الهاتف الأكثر حصرية وتكلفة في العالم في وقت ظهوره لأول مرة ، مما جعله يحتل مكانة في كتاب غينيس للأرقام القياسية. صمم الهاتف إيمانويل جويت، مصمم المجوهرات والساعات. وهو مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا ومرصعة بـ 120 قيراطًا من الماس من الدرجة VVS-1. علبة العرض مصنوعة من زجاج الياقوت. سيكون من الصعب الحصول على أحد هذه الهواتف، حيث أن Goldvish أنتجت ثلاثة هواتف فقط كجزء من سلسلة إصدار محدود. يحتوي هذا الهاتف المكلف على ذاكرة داخلية بسعة 2 جيجابايت وبطارية تبلغ سعتها 950 مللي أمبير في الساعة.

9. جريسو لوكسور لاس فيغاس جاك بوت - مليون دولار





المُصنع: Gresso

تصميم وتوزيع Gresso

تشتهر Gresso بهواتفها الفخمة والباهظة الثمن. ومع ذلك ، فقد حققوا رقما قياسيا جديدا مع الأقصر لاس فيغاس جاكبوت. الهاتف مغطى بأكثر من 45.5 قيراط من الألماس في الأمام و 200 عام من الماس الأفريقي Blackwood على ظهره. يزن 180 جرامًا من الذهب ويتميز بأكثر من 32 ألف لوحة مفاتيح من الياقوت.

تم تصنيع ثلاثة هواتف فقط ، ولكل منها رقم فريد محفور على الألواح الخشبية ، مما يضمن امتلاكك لشيء فريد حقًا.

10. جولدفيش ريفيليوشن - 488.150 دولارًا





الشركة المصنعة: Goldvish

صممه ووزعه فريديريك جوفينوت

تدخل جولدفيش القائمة مرة أخرى مع هاتف ريفيليشون المؤطر بالذهب الوردي والأبيض والماس وشاشة زجاجية من الياقوت والجلد عالي الجودة. هذا الهاتف الثمين المذهل ليس مجرد تحفة براقة ، على الرغم من أنه بالتأكيد كذلك، حيث يحتوي على ساعة أنالوج قابلة للفصل من قبل فريدريك جوفينور (أروع ميزة له). نظرًا للمفهوم الأكثر أناقة على الإطلاق ، فقد تم تصميم هذا الهاتف بشكل استثنائي. يتمتع الهاتف بميزة الشكل الجيد مع بعض المؤثرات الخاصة المجنونة.