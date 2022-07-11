لاول مرة.. قاضي عشائري أردني يصل فلسطين لحل نزاع عائلتي الجعبري و العويوي

وصل الى مدينة الخليل، صباح اليوم، القاضي العشائري الشيخ طراد الفايز قادما من العاصمة الأردنية عمان، في أول زيارة لقاضي عشائري أردني الى فلسطين، للمشاركة في حل النزاع بين عائلتي العويوي ابو عيشة والجعبري، على خلفية قضية الدم بينهما.

وكان في استقباله على معبر الكرامة محافظ أريحا والاغوار جهاد ابو العسل ولفيف من وجهاء عائلة العويوي ابو عيشة و وجهاء من محافظة الخليل.

وأعرب المحافظ ابو العسل ان امله بأن تتكلل جهود الشيخ الفايز ورفاقه بحل النزاع وعودة الحب والوئام لمدينة خليل الرحمن، شاكرا جهوده.

ونقل الشيخ الفايز تحيات ملك الاردن عبد الله الثاني وتحيات الحكومة الأردنية والجيش العربي الاردني والشعب الاردني، لابناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا وحدة الدم والمصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني.