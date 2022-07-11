صور.. سبب اغتيال مانع اليامي المعارض السعودي في لبنان اليوم الاثنين11-7-2022 .. تفاصيل مقتل مانع اليامي

سبب اغتيال مانع اليامي المعارض السعودي في لبنان اليوم الاثنين11-7-2022 ولقد عكف فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع كامل التفاصيل التي تأخذكم إلى تفاصيل قتل التي صنفت بحسب حزب التجمع الوطني على أنها جريمة اغتيال بحق المعارض السعودي مانع اليامي حيث ضجت الحادثة محافظات المملكة السعودية وكافة الدول الخليجية بعد نشر خبر الوفاة وبسبب حرص الملايين من الأشخاص في المملكة والدول العربية وعن التفاصيل التي من خلالها ستتعرفون على سبب جريمة القتل التي اتهم فهيا شيقي المعارض بواسطة بالسكين وهي على النحو التالي:

سبب اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي

وعن تفاصيل اغتيال مانع بن حمد آل مهذل اليامي المعارض السعودي فهي على النحو التالي إذ قتل أحد أعضاء المؤسسين حزب التجمع الوطني السعودي المعارض مانع بن حمد آل مهذل اليامي البالغ من العمر 42 في ظروف غامضة السبت الماضي في لبنان ، وعن التفاصيل فهي التالي أيضا .

وبحسب بيان الحكومة اللبنانية فقد تعرض المعارض السعودي مانع بن حمد آل مهذل اليامي للطعن حتى الموت على يد شقيقيه في نزاع عائلي، السبت الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية اللبنانية ، انها ألقت القبض على الشقيقين المتهمين في قتل المعارض مانع بن حمد آل مهذل اليامي وأنهما اعترفا بارتكاب جريمة القتل .

وكان المعارض السعودي مانع بن حمد آل مهذل اليامي قد غادر الأراضي السعودية في سعيه لاستمرار نشاطه العام بعيدا عن التسييس والاستغلال الطائفي.

مقتل المعارض السعودي مانع اليامي

تفاصيل اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي في لبنان

بيري صائب علق عبر صفحته الشخصية حول عملية الاغتيال قائلاً: تغريدة السفير السعودي التي يشكر فيها الامن اللبناني ملغومة ومشبوهة: لقد نعى «حزب التجمع الوطني السعودي» أحد أعضائه المؤسسين، المعارض السعودي مانع بن حمد آل مهذل اليامي «الذي اغتيل في ظروف شائكة يوم السبت في لبنان». هل هي «جريمة عائلية» إذاً، أم اغتيال سياسي يسأل عنه عرفتوا مين؟

مجتهد علق : تصفية المعارضين السعوديين منهج انتهجه محمد بن سلمان بشكل وقح وفج هذا النظام الارهابي السعودي قام باغتيال المعارض مانع حمد مهذل اليامي في لبنان بعد تلقيه عدة طعنات قاتلة خالص تعازينا لأسرة الفقيد وندعوا الجميع للتحدث عن جرائم بن سلمان التي زادت عن حدها، إنه نظام إرهابي

خالد علق : اتهام محمد بن سلمان بالضلوع وراء جريمة اغتيال أحد أشهر المعارضين السعوديين في لبنان أفاد نشطاء وإعلاميون سعوديون وعرب، أن المعارض السعودي مانع الريامي، تعرض فجر اليوم في لبنان لعدة طعنات من قبل مجهولين أدت إلى مقتله، من قبل 2 من أخوته بالتنسيق مع السفارة السعودية في بيروت".

اغتيال معارض سعودي في لبنان 2022

عبدالله السالمي علق : " اغتيال الناشط السعودي المعارض مانع حمد اليامي في لبنان والمعلومات الأولية تقول انه تم التعرف على الجناة و أن احدهم كان يتردد على السفارة السعودية في بيروت خالص العزاء وعظيم المواساة لأهل المغدور ولا حول ولا قوة الا بالله ..!".

قُتِل طعنًا..

حزب «التجمع الوطني» السعودي المعارض، يعلن اغتيال أحد مؤسسيه، المعارض السعودي «مانع آل مهذل اليامي»، في #لبنان، حيث كان يعيش هناك منذ عام 2015، وكان يحاول إيجاد مخرج آمن إلى دولة أخرى pic.twitter.com/e1d6J7Ubcy — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 11, 2022

نضال السبع علق : " جريمة قتل المعارض السعودي #مانع_حمد_اليامي على يد اشقائه ، سوف تفتح الباب امام الحكومة السعودية لمناقشة هذا الامر مع #لبنان الرسمي ، خاصة ان المعارضة السعودية في لبنان تنشط وتعمل في المخدرات وهي تستهدف الامن والمجتمع السعودي واللبناني ، أليس لهذا الليل من آخر؟".

الصحفي سام القاضي علق على اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي في لبنان : " بعد قتل وتقطيع وإخفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل السفارة السعودية في تركيا تم يوم أمس اغتيال المعارض السعودي وأحد المؤسسين لحزب التجمع الوطني مانع حمد آل مهذل اليامي في لبنان . رحمة الله تعالى وبركاته تغشاه ".