فيديو.. تفاصيل سبب اغتيال مانع بن حمد آل مهذل اليامي المعارض السعودي في لبنان

تفاصيل اغتيال سبب مانع بن حمد آل مهذل اليامي المعارض السعودي في لبنان ، وضجت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء الموافق 11-7-2022 بآلاف التغريدات من المواطنين العرب ومنهم سعوديون بعد ورود نبأ مقتل المعارض السعودي مانع اليامي في لبنان على يد شقيقه وهذا الامر دفع الملايين من الأشخاص سواء اكانوا بداخل المملكة العربية السعودية او في الدول العربية الأخرى بالبحث عبر جوجل عن تفاصيل الجريمة المدوية فيما قام فريق فلسطين اليوم بوضع كامل التفاصيل في هذه المقالة .

ونقدم بين ايديكم في هذه المقالة تفاصيل اغتيال سبب مانع بن حمد آل مهذل اليامي المعارض السعودي في لبنان حول هذه الجريمة التي تم نقلها على مئات المواقع الإخبارية وجاءت أيضا حتى يتمكن كافة الباحثين من معرفة السبب وراء القتل وهو على النحو التالي:

تفاصيل سبب اغتيال مانع بن حمد آل مهذل اليامي المعارض السعودي

وعن تفاصيل اغتيال مانع بن حمد آل مهذل اليامي المعارض السعودي فهي على النحو التالي إذ قتل أحد أعضاء المؤسسين حزب التجمع الوطني" السعودي المعارض مانع بن حمد آل مهذل اليامي البالغ من العمر 42 في ظروف غامضة السبت الماضي في لبنان ، وعن التفاصيل فهي التالي أيضا .

وبحسب بيان الحكومة اللبنانية فقد تعرض المعارض السعودي مانع بن حمد آل مهذل اليامي للطعن حتى الموت على يد شقيقيه في نزاع عائلي، السبت الماضي.



وأكدت وزارة الداخلية اللبنانية ، انها ألقت القبض على الشقيقين المتهمين في قتل المعارض مانع بن حمد آل مهذل اليامي وأنهما اعترفا بارتكاب جريمة القتل .

وكان المعارض السعودي مانع بن حمد آل مهذل اليامي قد غادر الأراضي السعودية في سعيه لاستمرار نشاطه العام بعيدا عن التسييس والاستغلال الطائفي.



مقتل المعارض السعودي مانع بن حمد آل مهذل اليامي في لبنان

اغتيال المعارض السعودي مانع بن حمد آل مهذل اليامي

بيري صائب علق عبر صفحته الشخصية حول عملية الاغتيال قائلاً: تغريدة السفير السعودي التي يشكر فيها الامن اللبناني ملغومة ومشبوهة: لقد نعى «حزب التجمع الوطني السعودي» أحد أعضائه المؤسسين، المعارض السعودي مانع بن حمد آل مهذل اليامي «الذي اغتيل في ظروف شائكة يوم السبت في لبنان». هل هي «جريمة عائلية» إذاً، أم اغتيال سياسي يسأل عنه عرفتوا مين؟