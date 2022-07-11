القيادي عليان يهاتف كوكبة من عوائل الشهداء والأسرى بالضفة الغربية

أجرى الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى العشرات من الاتصالات الهاتفية مع كوكبة من عوائل الشهداء والأسرى في الضفة الغربية المحتلة، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الاتصالات الهاتفية مع ذوي الشهداء والأسرى نقل عليان تهاني الأخ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد المجاهد/ أبو طارق النخالة، وإخوانه في قيادة وكوادر الحركة، لعوائل الشهداء والأسرى بالضفة الغربية.

وشملت الاتصالات الهاتفية التي أجراها عليان عددًا من عوائل شهداء كتيبة جنين، الذين ارتقوا إلى علياء المجد والخلود خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدًا على الدور الكبير والبارز لشهداء كتيبة جنين في إعادة العنفوان والحيوية للمقاومة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذا النهج وهذا الخيار هو من يمثل جميع أطياف الشعب الفلسطيني المجاهد.

وأكد عليان خلال اتصالاته الهاتفية مع ذوي شهداء وأسرى الضفة أن البطولات النوعية التي سطرها أبناؤهم الشهداء والأسرى في مسيرة شعبنا الفلسطيني ستبقى حاضرة في وجدان شعبنا، وسيكتبها التاريخ بأحرف من نور.

وتمنى عليان لعوائل الشهداء والأسرى كل التوفيق لهم في حياتهم الإجتماعية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد أبنائهم الشهداء بواسع رحمته، وأن يتقبل جهادهم وما قدموه من تضحيات، وأن يجعلهم شفعاء لذويهم وأن يكتب لهم تمام الأجر والمغفرة والفرج القريب عن جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الصهيوني.