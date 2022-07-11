مطالبات مصرية بفتح ملف اعدام "إسرائيل" للأسرى المصريين بحرب 1967

دعت منظمة العدل والتنمية السلطات المصرية والخارجية المصرية بإعادة فتح ملف إعدام الأسرى المصريين على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال عام 1956 وعام 1967.

وتأتى تلك المطالبات بعد حديث وسائل الاعلام الاسرائيلية عن مقبرة جماعية لجنود من الجيش المصري مدفونين بالقدس.

وطالب المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السياسي زيدان القنائى الخارجية المصرية بفتح ملف اعدام الجيش الاسرائيلي الاسرى عسكريين ومدنيين مصريين خلال حرب 56 وحرب 67 على يد الجيش الإسرائيلي.

وأكد القنائي، ان جرائم اعدام اسرائيل للأسرى المصريين خلال الحروب التي خاضتها مصر مع اسرائيل جرائم لا تسقط بالتقادم داعيا لمقاضاة اسرائيل دوليا بسبب هذا الملف

وأضاف "إسرائيل قتلت الأسرى المصرين في 49 في أم في ميناء إيلات وقتلت كل أهالي القرية وقوات الشرطة المصرية".