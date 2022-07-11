تحديث تردد قناة كراميش الجديد 2022 على جميع الأقمار HD مباشر على اليوتيوب

تحديث تردد قناة كراميش الجديد 2022 على جميع الأقمار HD ، وفي هذه الأيام يسعى أولياء الأمور في العديد من البلدان العربية والإسلامية في ضبط تردد قناة كراميش للأطفال المميزة على شاشات التلفاز حتى يتمكن أطفالهم من مشاهدة الأغاني وبرامج القناة التي تقوم القناة على تجديدها بين كل فترة وفترة وفي هذا الاطار قام فريق فلسطين اليوم في الحرص الكبير على نشر هذا التردد في هذه المقالة مع وضع معلومات عامة عنها لا سيما أنها باتت من أقوى وأفضل القنوات في المنطقة العربية المخصصة بالأطفال وهي قناة هادفة ومجانية حيث ونشير لكم إلى أنها تقدم في محتواها فكرة تربوية ودينية للطفل في صورة أغاني وأناشيد .

هذا الحرص من فريق الموقع في وضع تردد قناة كراميش الجديد 2022 على جميع الأقمارHD بعد ان لاحظنا وجود اهتمام كبير من أولياء في ضبطته على شاشات التلفاز وهو الامر بكل تأكيد دفعنا في كتابة هذه المقالة التي هي جزء من سلسلة مقالات نقوم يوميا في نشرها يوميا ونضع فيها كافة الترددات التي يبحث الجمهور وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة كراميش 2022 على نايل سات

التردد: – 11603.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: – 27500.

معامل تصحيح الخطأ: – 3/4.

تردد قناة كراميش الجديد على عرب سات

التردد: – 11390.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: – 27500.

معامل تصحيح الخطأ: – 5/6.

اناشيد قناة كراميش

تردد قناة كراميش HD

ونضع لكم في هذه المقالة معلومات عامة عن قناة كراميش التي تفوقت على عشرات القنوات العربية حيث انطلق بثها في عام 2009 ، كما وانها تعد قناة أردنية مخصصة للأطفال ويرأسها وسيم عواد .

ونشير لكم في هذه المقالة التي تحدثنا بها حول تردد قناة كراميش إذ أن القناة التي يقع مقرها في الأردن تمتلك عدد من النجوم الذين كان لهم الدور الكبير في نجاح قناة كراميش ومن ابرزهم : زينة عوض ، رأفت وسيم عواد ، لين الغيث ، نغم الغيث ، عبد القادر صباحي ، نتالي مرايات ، بيسان صيام ، أمل قطامي ، مجاهد هشام ، محمد عدوي ".