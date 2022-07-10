الخارجية المصرية: القاهرة طلبت من "" ردًا بشأن وقائع تاريخية حدثت في حرب 1967

أفادت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، بأن القاهرة طلب من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ردًا بشأن ما أثير في الصحافة العبرية عن وقائع تاريخية حدثت في حرب 1967.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قد كشف، الجمعة الماضي، أن دولة الاحتلال "الإسرائيلي" دفنت أكثر من 70 جثماناً من جثامين قوات كوماندوز مصريين شاركوا في حرب حزيران من العام 1967، كقوة مساندة للقوات الأردنية، تحت ما أصبح اليوم موقفاً للسيارات، في متنزه بلدة ميني إزرائيل في منطقة اللطرون شمال غربي مدينة القدس.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في تصريح صحفي له: أن "السفارة المصرية في تل أبيب تكلفت بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميًا، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة.

وبين حافظ، أن السفارة المصرية في إسرائيل تواصل متابعة هذا الموضوع.

ولاحقًا، هاتف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد ، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تطرق الأخير لنفس القضية، وطلب من لابيد أن يفصح عن حقيقة ما نشر في تقرير صحفي حول وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين قتلوا خلال تلك الحرب.

وأشار لابيد إلى أنه أصدر تعليماته لبحث القضية وتحديث الجهات في مصر.