لقاءات بين غانتس وساعر لخوض الانتخابات المقبل بتحالف مشترك

كشفت وسائل اعلام العبرية، اليوم الأحد، عن النقاب محادثات عقدت في الأيام الأخيرة بين زعيم حزب أزرق - أبيض بيني غانتس، وأمل جديد جدعون ساعر، وفرق من الحزبين بهدف محاولة تقريب وجهات النظر بينهما.

وعقد اللقاءات بين غانتس وساعر، بحسب موقع واي نت العبري، بهدف تشكيل تحالف مشترك بين الحزبين من خلال خوض الانتخابات ضمن قائمة واحدة في انتخابات الكنيست المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وأشار الإعلام العبري، إلى أن هناك تقدم في المحادثات بحيث سيكون غانتس هو الأول في القائمة الموحدة مع ساعر الذي سيحصل على المركز الثاني.

وأكد أنه لا تزال المحادثات جارية حول عدد المواقع التي سيتحصل عليها حزب أمل جديد في المراكز العشرة الأولى.