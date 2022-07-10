جيش الاحتلال يعتزم تنفيذ مناورة عسكرية غدًا في النقب

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مناورة عسكرية في وادي عربة والنقب جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن :"مناورة عسكرية تبدأ غدا في وادي عربة والنقب، تنتهي ظهر الأربعاء، سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية والطائرات".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضع منظومة "القبة الحديدية" في حالة تأهب في أعقاب الاستعداد لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت: إن جيش الاحتلال يضع منظومة "القبة الحديدية" في حالة تأهب استعداداً لأي طارئ خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء المقبل.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، يتخللها زيارة لـ"إسرائيل" والضفة المحتلة وبعض الدول العربية.