الاحتلال يضع "القبة الحديدية" في حالة تأهب لاستقبال بايدن

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضع منظومة "القبة الحديدية" في حالة تأهب في أعقاب الاستعداد لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكر الإعلام العبري، أن جيش الاحتلال يضع منظومة "القبة الحديدية" في حالة تأهب استعداداً لأي طارئ خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء المقبل.

وفي مقال كتبته الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال: إنه "سيكون أول رئيس يطير من إسرائيل إلى مدينة جدة بالسعودية".

واعتبر بايدن، أن ذلك سيكون رمزا صغيرا للعلاقات والخطوات نحو التطبيع بين "إسرائيل" والعالم العربي.