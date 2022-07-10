صور.. قصة جريمة مقتل الطفل صقر نايف المطيري غرب عبدالله المبارك في الاحمدي بالكويت

قصة جريمة مقتل الطفل صقر نايف المطيري غرب عبدالله المبارك في الاحمدي بالكويت ، استفاق اليوم الاحد 10-7-2022 الكويتيين على جريمة مدوية ينده لها الجبين بعد ان تبين أن الطفل صقر نايف المطيري قد قتل على يد احد اقاربه بعد جهود من البث والتحري عليه دامت لأيام عدة من أجل العثور عليه وأكد جهاز الشرطة الكويتي مقتله والعثور عليه مدفونا بالقرب من منزله وما يحزن الكثيرون أن والدته مسجونه بسبب تراكم الديون عليها فيما طالب مواطنون من السلطات المحلية بضرورة الافراج عليها لتخفيف عبء المصيبة عليها وعلى ذويه وقد سارع فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه السطور التي تشرح لكم تفاصيل الجريمة المدوية وهي التالي:

قصة جريمة مقتل صقر نايف المطيري في الكويت

وعن تفاصيل هذا الامر فقد وضعنا لكم الإجابة الكاملة ، إذ ذكرت الإدارة العامة والعلاقات في وزارة الداخلية الكويتية أن القوات الأمنية في محافظة الاحمدي قد عثرت على جثمان الطفل المفقود منذ أيام وهو صقر نايف المطيري .

وأكدت الداخلية الكويتية أن الطفل صقر المطيري أنه تعرض لجريمة قتل من أحد اقاربه ، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى المكان الذي تم دفنه فيها بعد عمليات تحري وبحث واسعة .



وأضاف ان القاتل قام بدفن جثمان الطفل في احدى المناطق فيما جار اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق الجاني بعد احالتها للجهات المختصة وفيما يلي تفاعل الجمهور مع الجريمة الإنسانية المدوية .

وفاة الطفل صقر نايف المطيري غرب عبدالله المبارك

مقتل الطفل صقر نايف المطيري في محافظة الاحمدي

أحمد الميومني علق على حادثة قتل الطفل صقر نايف المطيري عبر صفحته الرقمية قائلا : "باي ذنب يقتل يا عيال الكـلـب الله يلعنكم ويلعن الساعة اللى جيتو فيها على هذي الارض نطالب بتطبيق عليه اعدام العلني وامام الجميع افتحوا قصر نايف خلو اي خسيس بعده تسول له نفسه يعرف مصيره".

حساب خالد علق :والدة الطفل المقتول مسجونة بسبب ديون نتمنى من أهل الخير والمبرات الخيرية الفزعة لها ونطلعها عشان نخفف عنها وتربي باقي عيالها وعندها ولد معاق".

عدنان الفضلي علق : لا حول ولا قوة الا بالله تم العثور على جثة #صقر_نايف_المطيري مقتول في بر غرب عبدالله المبارك ، الله يرحمك ي صقر و يتغمد روحك الجنة طير من طيور الجنة والله يربط على قلب والديه وذويه ".

رويمة العنزي علق : "طبعاً الشئون ودور الرعاية ما تحمي غير لقطاء الفلبن والهنود وغيرهم من الجنسيات الي تجي تخلف عيال بالزنا وتقطهم بالحاويات والمساجد … أما أطفال الكويت محد لهم غير الله ، مالهم حتى حق السكن والايواء ، اخوهم المراهق يقطهم بالشارع والباقي يكملون الجريمة ويقتلونهم".

د. محم العصيمي علق على تفاصيل مقتل صقر نايف المطيري في الكويت : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اربط على قلب والديه وذويه واجعله فرطاً لهما وسابقاً لهما إلى جنات النعيم".

لا حول ولا قوة إلا بالله!

اللهم ارحم #صقر_نايف_المطيري ، طير من طيور الجنة.. بأي ذنب قُتل وبهالطريقه!



طفح الكيل، وبلغ السيل الزُبى يا جماعة

كنا ومازلنا نطالب بالرادع وتطبيق العقوبات علناً!

مو معقول اللي قاعد يصير بالكويت، لا كبير ولا صغير سالم، أي كان السبب، هالفوضى لازم توقف! — أسرار زكريا الأنصاري (@Asrari) July 10, 2022

أبو عبدالله علق : "المشنقة وبمحاكمة سريعة الحل الوحيد لمثل هاذي الحالة . اذا كالعادة اجراءات المحكمة تقعد سنين ابشروا بتكرار مثل هاذي الجريمة الشنعاء . المشنقة العلنية هي الحل طبقوا شرع الله فيهم".

أبو خالد كتب : ينبغى على العاقل إذا سمع بالجريمة أن يقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا • ثم يسأل الله العافية والستر له ولأهل بيته ثم يسعه السكوت فلا يحلل ولا يبحث ولا يتكلم ولا ينشر".

أسر علق على تفاصيل مقتل صقر نايف المطيري غرب عبدالله المبارك في الكويت : "فيني حره فيني قهر عليه حسبي الله على كل ظالم يا رب باعد بينا وبين كل إنسان ما فيه رحمه يا رب ترحم صقر وتجعله شفيع لوالديه وتصبّرهم وتنتقم له شر انتقام ، حسبنا الله ونعم الوكيل".