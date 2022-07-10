فيديو تفاصيل اسم قاتل صقر نايف المطيري غرب عبدالله المبارك في بالكويت .. قصة جريمة قتل الطفل صقر نايف المطيري

فيديو تفاصيل اسم قاتل الطفل صقر نايف المطيري غرب عبدالله المبارك في محافظة الاحمدي بالكويت اليوم الاحد الموافق 10-7-2022 وبعد اختفاءه لمدة أيام فقد تمكنت القوة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالكويت من العثور على جثة الطفل صقر نايف المطيري في احدى المناطق مقتولا حيث اثارت هذه الضجة غضب المواطنين الكويتيين الذين تعاطفوا مع هذه الحادثة البشعة والمأسوية في المقابل وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري كامل تفاصيل الجريمة في هذه السطور مع الصور والفيديوهات.

ونكمل معكم حول عمليات البحث المستمرة من العديد من دول الخليج العربي لمعرفة تفاصيل اسم قاتل الطفل صقر نايف المطيري غرب عبدالله المبارك في الكويت التي دوت صداها في معظم البلدان العربية وباتت قضية رأي يستوجب على الجهات المعنية من تقديم الجاني للعدالة القانونية على ارتكاب جريمته المدوية والبشعة من وسط استنكار كبير لهذه الجريمة وهي على النحو التالي:

تفاصيل مقتل صقر نايف المطيري في الكويت

وعن تفاصيل هذا الامر فقد وضعنا لكم الإجابة الكاملة ، إذ ذكرت الإدارة العامة والعلاقات في وزارة الداخلية الكويتية أن القوات الأمنية في محافظة الاحمدي قد عثرت على جثمان الطفل المفقود منذ أيام وهو صقر نايف المطيري .

وأكدت الداخلية الكويتية أن الطفل صقر المطيري أنه تعرض لجريمة قتل من أحد اقاربه ، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى المكان الذي تم دفنه فيها بعد عمليات تحري وبحث واسعة .

وأضاف ان القاتل قام بدفن جثمان الطفل في احدى المناطق فيما جار اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق الجاني بعد احالتها للجهات المختصة وفيما يلي تفاعل الجمهور مع الجريمة الإنسانية المدوية .

قصة قتل صقر نايف المطيري غرب عبدالله المبارك

مقتل الطفل صقر نايف المطيري في محافظة الاحمدي

أحمد الميومني علق على حادثة قتل الطفل صقر نايف المطيري عبر صفحته الرقمية قائلا : "باي ذنب يقتل يا عيال الكـلـب الله يلعنكم ويلعن الساعة اللى جيتو فيها على هذي الارض نطالب بتطبيق عليه اعدام العلني وامام الجميع افتحوا قصر نايف خلو اي خسيس بعده تسول له نفسه يعرف مصيره".

حساب خالد علق :والدة الطفل المقتول مسجونة بسبب ديون نتمنى من أهل الخير والمبرات الخيرية الفزعة لها ونطلعها عشان نخفف عنها وتربي باقي عيالها وعندها ولد معاق".

عدنان الفضلي علق : لا حول ولا قوة الا بالله تم العثور على جثة #صقر_نايف_المطيري مقتول في بر غرب عبدالله المبارك ، الله يرحمك ي صقر و يتغمد روحك الجنة طير من طيور الجنة والله يربط على قلب والديه وذويه ".

رويمة العنزي علق : "طبعاً الشئون ودور الرعاية ما تحمي غير لقطاء الفلبن والهنود وغيرهم من الجنسيات الي تجي تخلف عيال بالزنا وتقطهم بالحاويات والمساجد … أما أطفال الكويت محد لهم غير الله ، مالهم حتى حق السكن والايواء ، اخوهم المراهق يقطهم بالشارع والباقي يكملون الجريمة ويقتلونهم".

«الداخلية» تعثر على الطفل #صقر_نايف_المطيري المفقود منذ أيام.. مقتول ومدفون على يد أحد أقاربه وجاري اتخاذ اللازم واستكمال التحقيقات pic.twitter.com/VyoHIbB9sj — العاشرة نيوز (@kkcc_55) July 10, 2022

د. محم العصيمي علق على تفاصيل مقتل صقر نايف المطيري في الكويت : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اربط على قلب والديه وذويه واجعله فرطاً لهما وسابقاً لهما إلى جنات النعيم".

أبو عبدالله علق : "المشنقة وبمحاكمة سريعة الحل الوحيد لمثل هاذي الحالة . اذا كالعادة اجراءات المحكمة تقعد سنين ابشروا بتكرار مثل هاذي الجريمة الشنعاء . المشنقة العلنية هي الحل طبقوا شرع الله فيهم".

أبو خالد كتب : ينبغى على العاقل إذا سمع بالجريمة أن يقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا • ثم يسأل الله العافية والستر له ولأهل بيته ثم يسعه السكوت فلا يحلل ولا يبحث ولا يتكلم ولا ينشر".

لا حول ولا قوة الا بالله



طير من طيور الجنة يارب ..



اللهم صبر قلب ذويه وأرزقهم الثبات يارب العالمين.



#صقر_نايف_المطيري pic.twitter.com/L3oX9MuEo5 — المحامي راجح الحميداني (@Raje7Almutairi) July 10, 2022

أسر علق على تفاصيل مقتل صقر نايف المطيري غرب عبدالله المبارك في الكويت : "فيني حره فيني قهر عليه حسبي الله على كل ظالم يا رب باعد بينا وبين كل إنسان ما فيه رحمه يا رب ترحم صقر وتجعله شفيع لوالديه وتصبّرهم وتنتقم له شر انتقام ، حسبنا الله ونعم الوكيل".