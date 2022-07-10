تفاصيل سبب مقتل الطفل صقر نايف المطيري في محافظة الاحمدي بالكويت .. جريمة قتل غرب عبدالله المبارك

تفاصيل سبب مقتل الطفل صقر نايف المطيري في الكويت ، وضجت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاحد الموافق 10-7-2022 قصة قتل الطفل #صقر_نايف_المطيري بعد اختفاءه لفترة معدودة عن منزله وفي هذه اللحظات فقد لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري وجود عمليات بحث واسعة جدا من قبل المواطنين داخل البلاد عبر محرك جوجل الشهير من اجل التعرف على القاتل والسبب لا سيما أنه والدته متهمة في الجريمة دون تأكيدات رسمية من جهات رسمية .

وفي هذه المقالة وضعنا لكم تفاصيل سبب مقتل الطفل صقر نايف المطيري في الكويت والتي جاءت بعد أن رصدنا كميات عمليات بحث من المواطنين في الوصول إلى التفاصيل كاملة وبالإضافة إلى ذلك فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي آلاف التغريدات التي تستنكر جريمة القتل وتطالب الجهات الأمنية والمعنية بضرورة الوصول إلى الجاني وتقديمه إلى العدالة القانونية وعن التفاصيل فهي التالي:

تفاصيل مقتل صقر نايف المطيري في الكويت

وعن تفاصيل هذا الامر فقد وضعنا لكم الإجابة الكاملة ، إذ ذكرت الإدارة العامة والعلاقات في وزارة الداخلية الكويتية أن القوات الأمنية في محافظة الاحمدي قد عثرت على جثمان الطفل المفقود منذ أيام وهو صقر نايف المطيري .

وأكدت الداخلية الكويتية أن الطفل صقر المطيري أنه تعرض لجريمة قتل من أحد اقاربه ، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى المكان الذي تم دفنه فيها بعد عمليات تحري وبحث واسعة .



وأضاف ان القاتل قام بدفن جثمان الطفل في احدى المناطق فيما جار اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق الجاني بعد احالتها للجهات المختصة وفيما يلي تفاعل الجمهور مع الجريمة الإنسانية المدوية .

جريمة قتل صقر نايف المطيري





مقتل الطفل صقر نايف المطيري في محافظة الاحمدي

أحمد الميومني علق على حادثة قتل الطفل صقر نايف المطيري عبر صفحته الرقمية قائلا : "باي ذنب يقتل يا عيال الكـلـب الله يلعنكم ويلعن الساعة اللى جيتو فيها على هذي الارض نطالب بتطبيق عليه اعدام العلني وامام الجميع افتحوا قصر نايف خلو اي خسيس بعده تسول له نفسه يعرف مصيره".

حساب خالد علق :والدة الطفل المقتول مسجونة بسبب ديون نتمنى من أهل الخير والمبرات الخيرية الفزعة لها ونطلعها عشان نخفف عنها وتربي باقي عيالها وعندها ولد معاق".