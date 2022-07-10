مصادر طبية لـ"فلسطين اليوم": وصول 3 إصابات بانفجار داخل منجرة شمال قطاع غزة

أكدت مصادر طبية، اليوم الاحد، وصول 3 إصابات بحروق إلى مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، جراء وقوع انفجار في جهاز ضاغط الهواء المعروف بـ" كمبروسر" داخل منجرة في منطقة الفالوجا.

وأوضحت المصادر، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الطواقم الطبية العاملة داخل المستشفى قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلتهم بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الشفاء الطبي، لاستكمال الإجراءات الطبية في علاجهم من الحروق.

وبيّنت أن الحروق تتراوح بين درجة اولى وثانية وحالتهم بين الطفيفة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن احدى الإصابات لشاب يبلغ من العمر عشرون عاما تعرض لحروق في أغلب الجسد وآخر في الوجه واليدين.

من جهته، أفاد مراسل الوكالة، بأن عناصر الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب في المنجرة تحت أسفل عمارة سكنية جراء وقوع الانفجار الذي تبعه حريق.