الاحتلال يعتقل مواطنا في الخليل بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من بلدة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا واعتقلت المواطن عبد وليد السويطي، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما وعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، فتًى من منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد أحمد الأعور من منزله في حي عين اللوزة من بلدة سلوان بالقدس، واقتادته للتحقيق في أحد مراكزها.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات يومية في القدس والضفة الغربية المحتلتين، تطال العشرات من الفلسطينيين من بينهم أسرى محررون وأطفال ونساء وكبار في السن.