شاومي تطلق سلسلة جديدة لعشاق Book Pro

أطلقت شركة شاومي، مؤخراً، سلسلة اللاب توب Book Pro الجديدة، التي تضم الموديلين Book Pro 16 2022 وBook Pro 14.

وأوضحت الشركة، أن اللاب توب Book Pro 16 2022 يعتبر الموديل الجديد للجهاز Book Pro 15 ويعتمد على معالج إنتل Core i7-1260P أوCore i5-1240P وبطاقة الرسوميات GeForce RTX 2050 Laptop-GPU، ويوفر أداء أفضل بنسبة تصل إلى 76% مقارنة بالموديل السابق المزود بالمعالج Core i5-11300H.

ويتم إعادة شحن اللاب توب Book Pro 16 2022 الجديد عن طريق شاحن بقدرة 100 وات، ويتم توريد الموديل الأحدث بشاحن GaN مدمج.

ولفتت شاومي إلى أنها قامت بزيادة سعة البطارية إلى 70 وات ساعة، ويعتمد جهاز شاومي الجديد على جسم مصنوع من الألومنيوم بسُمك 14.9 ملم

ويُشار إلى أنه تشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز اللاب توب Book Pro 16 2022 الجديد على شاشة لمسية OLED قياس 16 بوصة وبدقة الوضوح 4K ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 600 نيت.

ويمتاز اللاب توب Book Pro 14 بشاشة لمسية قياس 14 بوصة وبدقة وضوح 2880 x 1800 بيكسل وبنسبة باعية 16:10 وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز، وذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت وذاكرة داخلية فلاشية سعة 512 جيجابايت.

وتُعد شاومي هي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات تأسست في أبريل/نيسان 2010 ومقرها في بكين، تعمل وتستثمر في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المنزلية والحقائب والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من المنتجات الأخرى، وفي 2017 كانت تعد الشركة الرابعة عالميًا بعد أبل وسامسونج وهواوي. ولها عدة مقرات رئيسية في سنغافورة وماليزيا والهند.

وكانت أصدرت شاومي أول هواتفها الذكية في أغسطس/آب 2011، وسرعان ما اكتسحت السوق الصيني وأصبحت أكبر شركة هواتف ذكية في الصين في 2014، وأصبحت رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من 2018، طورت شاومي مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومنتجات المنزل الذكي بلغت أكثر من 100 مليون جهاز ذكي.

جدير ذكره أنه تقدر ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي لي جون بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي، طبقا لمجلة فوربس، وهي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم وتبلغ قيمتها أكثر من 46 مليار دولار أمريكي.