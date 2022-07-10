نصائح غذائية لمرضى القلب في عيد الأضحى

تشكل الأطعمة في عيد الأضحى المبارك وخاصة لحوم الأضاحي وما شابه، تحدياً خاصاً لمرضى القلب، في ظل غناها بالدهون المشبعة والمكونات الدسمة.

وبدوره وجه أخصائي التغذية العلاجية بمدينة الملك سعود الطبية عبد الله المطيري، عددًا من النصائح لمرضى القلب في هذا السياق، و أهمها:

- الحذر من بعض الأغذية التي لا تناسب حالتهم الصحية مثل اللحوم الحمراء، لاحتوائها على نسب عالية من الدهون المشبعة، وكذلك الحلويات والفطائر التي تقدم بكثرة في العيد.

- تناول الوجبات الغنية بالألياف، كالشوفان أو تلك المصنوعة من الحبوب الكاملة التي تساعد على خفض الكوليسترول والمحافظة على الوزن الصحي والمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم.

- الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون الضارة والمشبعة واستبدالها ببدائل منخفضة الدسم والزيوت النباتية، مثل زيت الزيتون وكذلك المكسرات والأفوكادو لخفض الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول النافع للجسم.

- يجب اختيار مصادر بروتين قليلة الدهن مثل السمك وصدور الدجاج، وتجنب منتجات الألبان كاملة الدسم ولحوم الأعضاء الداخلية مثل الكبد والكلى، وكذلك الحرص على تناول الأطعمة قليلة الملح لتساعد في الحفاظ على صحة ضغط الدم.

- تجنب ملح الطعام والأطعمة المعلبة والجاهزة والمخللات وغيرها، وتناول المزيد من الخضروات الورقية الداكنة والفواكه؛ لاحتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.