مشروبان يخفضان الكوليسترول في الدم.. فما هما؟

يعتبر ارتفاع الكوليسترول في الدم أحد العوامل المسببة للنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، ولهذا من المهم الحفاظ على مستوياته تحت السيطرة.

وكشفت دراسة بريطانية، مؤخراً، أن إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بخفض مستوى الكوليسترول في الدم، هي شرب مشروبين لذيذين.

وبحسب الدراسة البريطانية، يمكن أن تساعد مشروبات معينة في خفض نسبة الكوليسترول، وهما مشروب (التفاح) ومشروب (البرتقال).

ويُشار إلى أنه يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون لدى الشخص الكثير من الدهون في دمه، وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الرواسب، مما يجعل من الصعب تدفق ما يكفي من الدم عبر الشرايين، وقد تحدث سكتة دماغية أو قلبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن يكون سبب ارتفاع الكوليسترول هو تناول الكثير من الدهون، أو عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، أو زيادة الوزن، أو التدخين.