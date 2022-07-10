لابيد يزعًم: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات "إيران" إلحاق الأذى بنا

زعم رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد، اليوم الاحد، في جلسة الحكومة قائلاً: لن تقف "إسرائيل" مكتوفة الأيدي في ظل محاولات إيران إلحاق الأذى بها".

وقال لابيد :"إن أذرعنا الأمنية تعرف كيف تصل إلى أي شخص، في أي مكان، وسوف يفعلون ذلك".

وتابع :"سنجري مباحثات مع الرئيس بايدن وطاقمه خلال زيارته حول توسيع التعاون الأمني ​​في مواجهة كل التهديدات".

وأردف لابيد قائلاً :"من القدس ستطير طائرة الرئيس بايدن الى السعودية وسيحمل معه منا رسالة سلام وأمل، "إسرائيل" تمد يدها لجميع دول المنطقة وتدعوها إلى بناء وإقامة علاقات، وتغيير التاريخ".