"الجهاد الإسلامي" تنعى ضحايا الحادث المُفجع في الخليل

نعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، اليوم الأحد، ضحايا الحادث المؤلم والمفجع، الذي أودى بحياة أربعة مواطنين واصابة اَخرين، إثر حادث سير مروع على الطريق الالتفافي شمال محافظة الخليل.

وقالت الحركة، في بيان لها :"إننا في حركة الجهاد الإسلامي وفي ظلال عيد الأضحى المبارك، نتقدم بخالص التعازي والمواساة من العائلات المكلومة وعموم شعبنا في هذا المصاب الجلل".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي ضحايا حادث الخليل المفجع

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، ضحايا الحادث المؤلم والمفجع، الذي أودى بحياة أربعة مواطنين واصابة اَخرين، إثر حادث سير مروع على الطريق الالتفافي شمال محافظة الخليل..

إننا في حركة الجهاد الإسلامي وفي ظلال عيد الأضحى المبارك، نتقدم بخالص التعازي والمواساة من العائلات المكلومة وعموم شعبنا في هذا المصاب الجلل، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحُسن العزاء، وأن يعجَّل بشفاء الجرحى، ويمن عليهم بالسلامة والعافية التامة.

وإنَّا لله وإنا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي _ الضفة الغربية

11 ذي الحجة 1443هـ - 10 يوليو 2022م