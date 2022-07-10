الرئيس الإيراني يهنئ نظيره السوري بعيد الأضحى

هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، نظيره السوري بشار الأسد بعيد الأضحى المبارك.

وشدد رئيسي خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأسد، على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الجيدة التي أثمرت عنها زيارة الأسد إلى طهران ومتابعتها بجدية.

وقال رئيسي : "طهران تؤكّد مواصلتها دعم محور المقاومة وخاصّةً سوريا، موضحاً أن إيران تدعم الاستقرار والسّلام في سوريا وترفض أي تدخل أجنبي فيها".

بدوره قال الرئيس الأسد : "أعداؤنا يضعفون يوماً بعد يوم أمام محور المقاومة، مشدداً على أن إيران وسوريا على جبهة واحدة أملاً التوفيق للشعبين داخلياً وخارجياً".