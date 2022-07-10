تعرف على أغلى بطاطس مقلية في العالم !

مؤخراً، دخل مطعم في نيويورك موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما قدم طبق بطاطس مقلية "فرينش فرايز" بقيمة 200 دولار أميركي.

ومنحت الموسوعة Serendipity3 على الجانب الشرقي العلوي في مانهاتن، لقب المطعم الذي يقدم أغلى بطاطس مقلية في العالم ويحمل اسم "Creme de la Creme Pommes Frites".

ويُشار إلى أنه سيدرج المطعم طبق البطاطس في قائمة الطعام الخاصة به يوم 13 يوليو القادم.

وجدير ذكره أنه يتكون الطبق من بطاطس تشيبربيك وخل طبيعي والقليل من الزبدة وزيت الكمأة وغبار الذهب الصالح للأكل عيار 23 قيراط، وغيرها من الإضافات الطبيعية باهظة الثمن.