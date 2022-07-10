طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم في عيد الأضحى 2022، مع بدء عيد الاضحى المبارك، يبحث الكثير من المتابعين وخاصة السيدات وربات البيوت على طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم في البيت، لاستغلال كميات اللحوم المتوفرة لديهم من الأضاحي وتوزيعها خلال العيد، ونتيجة لعمليات البحث الكبيرة من قبل المتابعين عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم"، أن نقدم لكم مقال بعنوان طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم في عيد الأضحى 2022، أملين أن ينال المقال اعجابكم، ولمعرفة الطريقة تابع المقال للنهاية.

طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم في عيد الأضحى 2022

الكباب المشوي على الفحم

ويعد الكباب المشوي من الأطعمة الشهيرة والمحببة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2022 برائحته الجذابة ونكهة لا مثيل لها، ولا يختلف عليها كبير ولا صغير وهو الطبق المفضل لدى الكثيرين من عشاق اللحوم.. ونستعرض في المقال التالي طريقة رائعة لعمل الكباب بالمنزل.

أولاً: مكونات الكباب:

- كيلو لحم مفروم.

- كميّة من الدهن لا يتجاوز حجمها بيضة واحدة.

- بصلة كبيرة مفرومة.

- 3 ملاعق كبيرة بقدونس طازج مفروم وناعم.

- ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم.

- ملعقتان كبيرتان من خلّ التفاح.

- ملعقة واحدة صغيرة من ماء الزهر.

- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

- ½ ملعقة صغرة قرنفل مطحون.

- ½ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

- ½ ملعقة صغيرة قرفة.

- ½ ملعقة صغيرة بودرة زنجبيل.

- ¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

- ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم

1- ضعي جميع المكونات في وعاء كبير: اللحم والبصل وخلّ التفاح وماء الزهر والملح والفلفل الأسود والبهارات وبودرة الثوم والزنجبيل والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب والبقدونس والنعناع.

2- تقلب المكونات جيدا حتى تختلط جيدًا، ثم يترك الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

3- يجري تحضير شواية الفحم وتسخينها.

4- شكلي اللحم على شكل أصابع وضعيها على الأسياخ.

5- ضعي الأسياخ فوق الفحم، وقلبيها باستمرار على جميع الجهات حتى ينضج اللحم.

6- يقدم ساخنا مع الطحينة والخبز، وبالهناء والشفاء.

وبالهناء والشفاء، آملين ان ينال المقال على اعجابكم.