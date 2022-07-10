القوات الروسية تسيطر على مناطق جديدة في دونباس

أعلن مسؤولون موالون لروسيا أن قواتهم، المدعومة من القوات الروسية،تمكنت من السيطرة على مناطق جديدة في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا.

وبدورها، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن سفيرلوغانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك، قوله :"إن قوات تابعة للوغانسك، مدعومة من الجيش الروسي، تواصل عملية تحرير سيفرسك، مشيرا إلى أن تلك القوات تمكنت من السيطرة على منطقة "غريغوروفكا".

وأضاف ميروشينك :"قوات لوغانسك شنت الهجوم من القطاع الشمالي لسيفرسك، مشيراً إلى التشكيلات المسلحة الأوكرانية في تلك المنطقة "لن تكون قادرة على صد هجوم قواتنا لفترة طويلة، لأن بعض الوحدات تغادر المدينة سرا".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و15 طائرة مسيرة وتدمير عدد من مخازن الأسلحة، في أنحاء متفرقة من إقليم الدونباس، خلال يوم أمس السبت.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن سلاح الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت، السبت 22 موقعا لقيادة العمليات في أوكرانيا، بما فيها الكتيبة 98 من لواء الدفاع الأوكراني في نوفوفورونتسوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

ولفتت إلى أنه تم كذلك استهداف "اللواء الميكانيكي 16 بمنطقة بوكروفسكي في دنيتسك"، بالإضافة إلى مواقع تتمركز فيها وحدات مدفعية، ونقطة تجمع للمرتزقة الأجانب في خاركيف.

وأشارت إلى أن القوات الروسية دمرت 5 مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك.