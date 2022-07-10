شهدت أسعار الدولار وباقي العملات في فلسطين، اليوم الأحد 10-7-2022، تراجع طفيف لسعر الدولار عما كان عليه قبل يومين في ختام التداولات يوم الجمعة الماضية، بعد الارتفاع الذي شهده مؤخراً.

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وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في فلسطين اليوم الأحد 10-7-2022، كما يلي:

سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.46

سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.88

سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.52

سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.18