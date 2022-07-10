ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 10-7-2022، نقدم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، في هذا المقال أسعار الذهب في الأردن اليوم الاحد 10-7-2022، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في الاردن، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاحد 10-7-2022، في ظل عطلة الأسواق العالمية الأسبوعية.

ويُشار إلى انه الأسواق في الأردن ليست نشطة للغاية أيضا في ظل إجازة عيد الفطر المبارك.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن إلى 39.75 دينار (56.06 دولار) مقابل 39.72 دينار (56.02 دولار) أمس، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 34.78 دينار (49.06 دولار) مقابل 34.75 دينار (49.02 دولار) أمس.

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 10-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن إلى 29.81 دينار (42.05 دولار) مقابل 29.79 دينار (42.02 دولار)، أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.19 دينار(32.70 دولار) مقابل 23.17 دينار (32.68 دولار) أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن إلى 1.236 ألف دينار (1744 دولارا) مقابل 1.235 ألف دينار (1742 دولارا)، أمس.

وزاد سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) إلى 278.27 دينار (392.46 دولار) مقابل 278.04 دينار (392.17 دولار)، أمس.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا صعد الذهب على نحو طفيف أمس، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.