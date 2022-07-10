مصرع أربعة مواطنين في حادث سير شمال الخليل

لقي أربعة مواطنين مصرعهم، فجر اليوم الأحد، نتيجة حادث سير وقع شمال الخليل بالضفة المحتلة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن الحادث ناجم عن اصطدام مركبة بشاحنة في الاتجاه المقابل على الشارع الالتفافي شمال مدينة الخليل، الأمر الذي تسبب بوفاة أربعة مواطنين وهم: فايز الهوارين ويزن رباع وراسم جراد الطل وقصي جراد الطل، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة .

وقال ارزيقات :"أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه".

وناشد السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير وشاخصاته والسرعة المسموحة، خاصة على الطرقات الخارجية الواصلة بين المحافظات .