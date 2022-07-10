الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصادر الجوية، اليوم الأحد 10-7-2022، يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بحوالي درجتين مئويتين . ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

ومساءاً وليلاً وفجراً يسود جو لطيف ومنعش ومعتدل الى أبعد الحدود ولله الحمد. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما غداً الإثنين: 11-7-2022

يطرأ إرتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلى وأعلم.