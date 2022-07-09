السعودية.. وفاة الأمير تركي بن سعود

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت 9 يوليو 2022، عن وفاة الأمير تركي بن سعود عبد العزيز آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أعلن فيه وفاة الأمير محددا، غدا الأحد، موعدا للصلاة على جثمانه في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.

وجاء في بيان الديوان الملكي أنه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض". وفق ما ورد في البيان.