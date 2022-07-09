ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن استمرار هطل الأمطار الموسمية الغزيرة منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي في أنحاء باكستان إلى 98 شخصاً.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، عن مصرع 15 شخصاً آخرين في أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع عدد الضحايا منذ مطلع يونيو الماضي إلى 98.

وضربت الأمطار الغزيرة البلاد بكاملها تقريبًا، بما في ذلك الجزء الذي تسيطر عليه إسلام أباد من وادي كشمير المتنازع عليه مع الهند، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية، وسيول، وجرف الجسور، والمنازل، والحيوانات، لا سيما في مقاطعة "بلوشستان" الجنوبية الغربية.

وتم الإبلاغ عن معظم الوفيات في العاصمة التجارية كراتشي، حيث فقد 7 أشخاص على الأقل حياتهم في حوادث مرتبطة بالأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزة محلية مشاة ودراجات نارية في شوارع وطرق تعرضت للدمار، فيما تقطعت السبل بسيارات الدفع الرباعي بسبب الفيضانات.

وأسفر البرق وتحطم الأسقف، عن مقتل 8 أشخاص آخرين في أجزاء مختلفة من شمال شرقي إقليم البنجاب، وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية".