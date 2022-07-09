حالة طقس فلسطين لباقي أيام عيد الأضحى المبارك 2022

نشرت الأرصاد الجوية، اليوم السبت 9 يوليو 2022، حالة طقس فلسطين لباقي أيام عيد الأضحى المبارك 1443هـ- 2022م.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الجو غدا الأحد 10 يوليو 2022، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن يوم الإثنين 11 يوليو 2022، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد إن يوم الثلاثاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.