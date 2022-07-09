محدث الاعلام العبري: بلاغ كاذب أدى إلى تفعيل صفارات الانذار في مستوطنات "غلاف غزة"

أعلنت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم السبت 9 يوليو 2022، أن بلاغاً كاذباً أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وكانت مصادر عبرية، قالت إن صفارات الإنذار دوت، مساء اليوم السبت 9 يوليو 2022، في منطقة مفتوحة شمال "غلاف غزة"

وأشارت مصادر عبرية، إلى أن صفارات الإنذار دوت في منطقة مفتوحة شمال غلاف غزة، لافتة إلى أن المسألة تخضع للفحص لمعرفة سبب دوي صفارات الإنذار.

وقال يديعوت هشيتخ: "دوت قبل قليل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بغلاف غزة، ربما يكون فحص جهوزية واختبار، لايوجد استثناءات".