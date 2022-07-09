هل يجوز صيام ثاني أيام عيد الأضحى- هل يجوز صيام يوم العيد وأيام التشريق، احتفل المسلمون في كل العالم اليوم السبت 9 يوليو 2022، الموافق 10 ذي الحجة 1443 هـ، في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة التي ينتظرها المسلمون على أحر من الجمر، فهم بعد أداء صلاة العيد، أقدموا على نحر أضحياتهم في أجواء عائلية تسودها المحبة والمودة، وتوزيع اللحوم على الأهل والأصدقاء والجيران والفقراء والأحباب، وذلك طلباً للأجر والثواب.

هل يجوز صيام ثاني أيام عيد الأضحى

ويبحث مئات الآلاف من المسلمين ويتساءلون باستمرار حول، هل يجوز صيام ثاني أيام عيد الأضحى- هل يجوز صيام يوم العيد وأيام التشريق، فالكثير منهم يرغب في قضاء أيام فاتته من شهر رمضان المبارك، بعذر ما، لاسيما النساء اللاتي لهن عذر خاص يجعلهن يفطرن أيام من شهر رمضان المبارك، ويرغبن في القضاء، إذ يتساءلون عن، هل يجوز صيام ثاني أيام عيد الأضحى، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الإجابة عن هذا التساؤل حتى تعم الفائدة بين الناس.

هل يجوز صيام يوم العيد وأيام التشريق؟ د.عبدالله الشثري يُجيب. pic.twitter.com/lByY1gJ76l — قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) July 9, 2022

🌿خذ فائده



من إشراق شمس يوم عرفه

حتى آخر أيام التشريق

يبدأ،، التكبير المقيد دبر كل صلاه pic.twitter.com/HRmEObUmNg — شاطي نصف القمر (@alndm8) July 8, 2022

هل يجوز صيام اليوم الثاني من عيد الأضحى

ويحرص المسلمون في البحث عن، هل يجوز صيام اليوم الثاني من عيد الأضحى، لأن المسلم حين يفطر في شهر رمضان فعليه القضاء، وحول الإجابة عن هذا التساؤل، نرفق لكم الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال، وذلك بعد بحث عبر المواقع المختلفة والاطلاع على صفحات المختصون في الشريعة الإسلامية، والعلماء في هذا المجال، إذ إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن أن يجيب عليها أحد إلا المفتي أو العالم بالدين والشريعة، لأن "من أفتى بغير علم فقد كفر".

للتذكير:

لا يجوز صيام أيام التشريق= ثلاثة أيام العيد التالية ليوم النحر ( عيد الأضحى ).

وعليه من أعتاد صيام الأثنين والخميس ؛ فلا يجوز صيامهما = إذا صادفا أحد هذه الأيام.

فهي أيام أكل وشرب وذِكر لله.#اذكار_المساء pic.twitter.com/8rbyYhP5bZ — 💙 ‏مودة إبراھہيم 💙🇵🇸 (@mobeee3) July 9, 2022

حكم صيام ثاني أيام عيد الأضحى

ويبحث المسلمون عن، هل يجوز صيام ثاني أيام عيد الأضحى- هل يجوز صيام يوم العيد وأيام التشريق، وأيضا يتساءلون عبر محركات البحث المختلفة حول قضية، حكم صيام ثاني أيام عيد الأضحى، فإن صوم أيام التشريق من أنواع الصوم المنهي عنه في الإسلام، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى، وثبت في الأحاديث النبوية النهي عن صيام هذه الأيام الثلاثة، باعتبارها أيام أكل وشرب وذكر لله، وفي صحيح مسلم حديث: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالي».