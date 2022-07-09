الصحة السعودية: نحو 78 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية

قدمت وزارة الصحة السعودية الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، عرفات، ومزدلفة، ومنى، والجمرات، والطائف للحجاج الذي بلغ عددهم (78,433) حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم أمس الجمعة.

واستفاد ضيوف الرحمن من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات والمراكز الصحية مجموعة من الخدمات منها إجراء (8) عمليات قلب مفتوح، و(155) قسطرة قلبية، فيما أجريت (345) عملية غسيل كلوي، و(10) عمليات مناظير، و(230) عملية جراحية، بينما تم دخول (732) حاجاً وحاجة إلى المستشفيات.

كما شارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية منها (8) حالات تشخيص جلطات دماغية، و(1) حالة واحدة للرعاية الحرجة عن بعد، و(70) حالة الأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) (1859) حاجاً وحاجة حتى نهاية يوم عرفة.

يُذكر أن "الصحة" جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات (23) مستشفى، يساندها (147) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (4654) سريراً، فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة (1080)، والمخصصة لضربات الشمس (238)، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس.

وأعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير (180) سيارة إسعاف، وتهيئة (16) مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.