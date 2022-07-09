الجهاد بالضفة تنعي والد المقدسي المبعد المجاهد نصر شقيرات

نعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم السبت 9 يوليو 2022، والد المقدسي المبعد المجاهد نصر شقيرات، الحاج حميدان شقيرات، الذي توفي فجر اليوم، بعد صراع مع المرض وحياة حافلة بالصبر والعطاء.

وتقدمت الحركة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من الأخ المجاهد المبعد إلى غزة نصر شقيرات، بوفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى الحاج/ حميدان علي شقيرات، موضحة أن مسيرة حياته كانت مكللة بالوعي والهمة العالية، قضاها طائعاً ومحتسباً سنوات السجن والإبعاد لنجله.

كما تقدمت الحركة بالتعزية الحارة لعموم أهلنا في القدس المحتلة، وعائلة شقيرات المجاهدة الصامدة، ولأبناء الفقيد وأحفاده وخاصة الأخ المجاهد نصر شقيرات الذي أمضى 19 عاماً في سجون الاحتلال، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه في ظلال هذه الأيام الفضيلة، وأن يكرم مثواه ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً، ولأبنائه وعائلته الصبر والسلوان وحُسْنَ العزاء.

نص بيان النعي كاملا كما ورد "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

"كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ"

نعي والد المقدسي المبعد المجاهد نصر شقيرات

تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من الأخ المجاهد المبعد إلى غزة نصر شقيرات، بوفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى الحاج/ حميدان علي شقيرات، الذي توفي فجر هذا اليوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صراع مع المرض وحياة حافلة بالصبر والعطاء، ومسيرة مكللة بالوعي والهمة العالية، قضاها طائعاً ومحتسباً سنوات السجن والإبعاد لنجله.

كما تتقدم الحركة بالتعزية الحارة لعموم أهلنا في القدس المحتلة، وعائلة شقيرات المجاهدة الصامدة، ولأبناء الفقيد وأحفاده وخاصة الأخ المجاهد نصر شقيرات الذي أمضى 19 عاماً في سجون الاحتلال. سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه في ظلال هذه الأيام الفضيلة، وأن يكرم مثواه ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً، ولأبنائه وعائلته الصبر والسلوان وحُسْنَ العزاء.

وإنَّا لله وإنا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

السبت 10 ذي الحجة 1441هـ - 9 يوليو/ تموز 2022م