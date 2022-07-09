الموعد الرسمي لنتائج توجيهي 2022 في فلسطين- رابط فحص أسماء توجيهي برقم الجلوس، انتهى يوم الاثنين الماضي طلبة الثانوية العامة في فلسطين من تقديم امتحانات التوجيهي عام 2022، إذ يترقبون الآن الإعلان عن الموعد الرسمي من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن نتائج الثانوية العامة لهذا العام، حيث بدأ العد التنازلي لهذا الحدث الذي ينتظره أكثر من 90 ألف طالبة وطالبة على مستوى كل المحافظات المصرية، فهم يعتبرون هذه المرحلة هي التي تحدد وجهتهم المقبلة.

متى نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

ويتساءل كل طلبة الثانوية العامة وذويهم أيضا عن، الموعد الرسمي لنتائج توجيهي 2022 في فلسطين- رابط فحص أسماء توجيهي برقم الجلوس، فهي من أهم المراحل الدراسية التي تمر على الطالب الفلسطيني، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الإجابة عن تساؤلكم، متى نتائج التوجيهي 2022 فلسطين، وستنشر لكم رابط البحث عن نتيجة الامتحان خلال هذه المقابلة.

كم باقي لنتائج التوجيهي 2022

هذه المرحلة المهمة والمفصلية، دفعت الناس للبحث عن، كم باقي لنتائج التوجيهي 2022، كون الناجح يمكنه أن يسجل في الجامعة التخصص الذي يرغب بدراسته والتخرج منه وبدء حياته العملية والمهنية، أما الراسب فقد يتجه إلى أعمال أخرى أو ينتظر عام آخر يقدم الامتحانات على أمل أن ينجح في المرة الثانية، ويختار التخصص الذي يناسبه ويتوقع أن يبدع فيه.

"وخير رفيق في الزمان الأب"

أب يرافق ابنه في طريق الذهاب لتقديم امتحان الثانوية العامة بغزة#توجيهي_2022#الثانوية_العامة pic.twitter.com/ALo9afxywT — خليل القريناوي (@9MmigSwW44Klfbd) June 14, 2022

نتائج التوجيهي حسب الاسم

ويبحث طلبة التوجيهي 2022، وذويهم عن، نتائج التوجيهي حسب الاسم، لأن أيام قليلة تفصلنا عن اعلان نتائج الثانوية العامة، فلن يمر شهر يوليو الجاري، وإلا وقد تكون وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، قد أعلنت عن نتائج التوجيهي في جميع المحافظات الفلسطينية، ووفق الوزارة فإنه من المتوقع أن تعلن الوزارة عن نتائج الثانوية العامة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

رابط فحص نتائج التوجيهي في فلسطين 2022

توجيهي 2022.. آراء طلبة الثانوية العامة بغزة بامتحان الأحياء pic.twitter.com/MtzBQiE6gv — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) June 22, 2022

موعد نتائج توجيهي 2022

وبدأ طلبة الثانوية العامة في تقديم امتحانات التوجيهي في الرابع عشر من شهر يونيو 2022، وقدموا آخر امتحان يوم الاثنين الماضي، لهذا بدؤوا في البحث عن، الموعد الرسمي لنتائج توجيهي 2022 في فلسطين- رابط فحص أسماء توجيهي برقم الجلوس، وكلك يبحثون عن، موعد نتائج توجيهي 2022، ومن المقرر أن تُعلن النتائج قبل نهاية هذا الشهر، حتى يتمكن الطلبة من تحديد مستقبلهم في المرحلة المقبلة، فإما أن يختار الطالب تخصص جامعي إذ نجح، وإما أن يختار أن يعمل في إحدى المهن في حال فشل في النجاح وتحقيق علامة تؤهله للتسجيل في الجامعة.