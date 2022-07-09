فيديو جديد امال أبو المجد تتسحل من زوجها.. ما قصة ومن زوج آمال أبو المجد، انتشر خبر الاعتداء على التيك توكر الشهيرة امال أبو المجد من زوجها كالنار في الهشيم، وبدأ الناس في التساؤل عن تفاصيل واقعة الاعتداء على الفتاة المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه هناك الملايين من الناس يهتمون بالتفاصيل الدقيقة عن كل أحداث تحدث للمشاهير عبر العالم، لاسيما من يحظون بملايين المتابعات عبر السوشيال ميديا المتمثلة بمواقع التواصل الاجتماعي أبرزها تيك توك الشهير.

تفاصيل جديدة عن واقعة سحل امال أبو المجد من أحمد جوبا

ويبحث الملايين في الوطن العربي عن، فيديو جديد امال أبو المجد تتسحل من زوجها.. ما قصة ومن زوج آمال أبو المجد، حيث ان واقعة الاعتداء على التيك توكر الشهيرة امال أبو المجد، دفع الملايين من متابعيها للبحث عن فيديو الحادثة التي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، ودفع أيضا فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية لنشر، تفاصيل جديدة عن واقعة سحل امال أبو المجد من أحمد جوبا، وفق ما يرغب به المتابعون من جميع البلدان العربية.

زوج التيك توكر أمال أبو المجد يعتدي عليها في الشارع وهي تحرر محضرين ضده pic.twitter.com/p40bkvUPST — Ahmed M Elgoday (@ahmedelgoday) July 8, 2022

غرام وانتقام.. آمال أبو المجد تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة سحلها من أحمد جوبا https://t.co/lprayVPGgi pic.twitter.com/fbLWMz711X — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 9, 2022

فيديو تسحيل امال أبو المجد

ويهتم الملايين أيضا في البحث عن، فيديو تسحيل امال أبو المجد، لأنها من أشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، حيث يتابعها الملايين وهو ما دفع الجميع للبحث، فيديو جديد امال أبو المجد تتسحل من زوجها.. ما قصة ومن زوج آمال أبو المجد، و عن تفاصيل تلك الواقعة، وما الذي دفع زوجها للاعتداء عليها بهذه الطريقة الرهيبة، لاسيما وأمام الناس، حيث أصبحت الكدمات تكتسي على وجهها، وفق ما ظهرت به بعد الاعتداء عليها من زوجها.

اول رد من زوج التيك توكر امال ابو المجد على واقعة اعتداءه عليها في الشارع pic.twitter.com/GpOzOKxluL — Ahmed M Elgoday (@ahmedelgoday) July 9, 2022

جماعة متتجوزش رجالة مصرية الا لما القانون ياخد حق الستات شفوا آمال ابو المجد حصل فيها إيه اتسحلت عشان حامل في الشهر الثالث #آمال_ابو_المجد pic.twitter.com/vRdN5AcEZu — jenzy (@Carmoon8900) July 9, 2022

احمد جوبا زوج امال أبو المجد

ومواقع التواصل الاجتماعية تشهد بحثا كبيرا عن، احمد جوبا زوج امال أبو المجد، لاسيما بعد ظهور فيديو وهو يعتدي عليها ويسبب لها الكدمات في وجهها وكل أماكن جسدها، وأحمد جوا هو زوج التيك توكر امال أبو المجد، حيث أقدم على ضربها أمام الجميع في فيديو ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الناس للبحث عن تفاصيل هذا الاعتداء، وفيديو جديد امال أبو المجد تتسحل من زوجها.. ما قصة ومن زوج آمال أبو المجد، إلا أن زوجها خرج بتصريح صحفي ودعا الناس للبحث عن الحقيقة كاملة في هذا الفيديو.