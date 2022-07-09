الأرصاد المصرية تحذر من طقس ثاني أيام العيد: سيشهد ذروة الموجة الحارة!

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت 9 يوليو 2022، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس في جمهورية مصر العربية يوم غد الأحد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 1443 هـ.

وحذرت الأرصاد المصرية من أن ثاني أيام العيد سيشهد ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد حاليًا.

وأفادت بأنه من المتوقع أن تستمر الأجواء شديدة الحرارة على شمال البلاد حتى جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية.

ويتوقع أن تسجل القاهرة غدًا 36 درجة للعظمى فيما ستكون المحسوسة 38، بينما تسجل 25 درجة للصغرى.

وتسجل السواحل الشمالية درجة محسوسة 34، جنوب سيناء 42، شمال الصعيد 41 وجنوب الصعيد 42.