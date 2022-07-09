سعر ومواصفات ومميزات آيفون 14.. متى ينزل آيفون 14، لا تتوقف شكة آبل الأمريكية عن تطوير إصدارات الأجهزة الخلوية لديها، إذ إنها على وشك إصدار جهاز آيفون 14، والذي يبحث الناس عن مواصفاته، كونهم في كل نسخة ينبهرون بالمواصفات التي يمتلكها جاز الآيفون، كونه غزا الأسواق العالمية والعربية وأثبت جدارته بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية، فبات معظم الناس تقتني جهاز الآيفون لمواصفاته الخيالية، لهذا ينتظرون إصدار هذا الجهاز الجديد الذي من المتوقع أن يبهر عشاق التكنولوجيا على مستوى العالم.

سعر ايفون 14 برو max بالدولار

ولأن عشاق التكنولوجيا لاسيما الأثرياء منهم ينتظرون بفارغ الصبر أن تصدر رسميا شركة آيفون جهازها الجديد، وبات الناس المهتمون بهذا الإصدار يتساءلون عن، سعر ومواصفات ومميزات آيفون 14.. متى ينزل آيفون 14، لأنهم مهتمون بشرائه لهذا تجد البحث عن، سعر ايفون 14 برو max بالدولار، يزيد باستمرار، وبدوره فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تنشر لكم، ما سعر آيفون 14 الجديد، ومن المتوقع أن يتراوح سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في الولايات المتحدة بين 1100 دولار و1400 دولار، ويأتي سعر النسخة 256 جيجابايت بسعر 1099 دولارا، وسعر النسخة 512 جيجابايت 1200 دولار، وسعر النسخة 1 تيرابايت عند 1400 دولار.

تقرير / ايفون 14 لهذا العام لن يحمل تغييرات كبيرة مقارنة بـ ايفون 13

لأن شركة ابل تجهز أغلب التغييرات الكبيرة لايفون 15 في العام القادم 🙁 pic.twitter.com/7YpU9nCM5b — قطر  نولوجي (@qatnology) July 5, 2022

صور مسربة تكشف معلومات جديدة عن هواتف آيفون 14 المرتقبة https://t.co/Ca89lVWfqn pic.twitter.com/wFuYYKuzQ4 — مزمز (@mzmznet) July 9, 2022

سعر ايفون 14

ويهتم الملايين من الناس بالبحث عن، سعر ايفون 14، لأنهم ينتظرون هذا نزول هذا الإصدار الجديد على أحر من الجمر، ووفق ما يتداول به المختصون في الأجهزة الحديثة التي تطلقها شركة آبل الأمريكية، كان من المقرر إعلان سعر هاتف آيفون 14 iPhone 14 عالميا بنحو 1099 دولارا، وهو سعر في متناول الكثيرين من الأثرياء لكنه يصعب على ذوي الدخل المتوسط شرائه.

ما هي مواصفات ايفون 14

ويبحث الملايين من الناس عن، سعر ومواصفات ومميزات آيفون 14.. متى ينزل آيفون 14، و، ما هي مواصفات ايفون 14، كونهم ينتظرون نزوله إلى الأسواق على أحر من الجمر، إذ إن الملايين من الناس يرغبون بامتلاك آخر إصدارات شركة آبل من الأجهزة الخلوية، لونرفق لكم مواصفات آيفون 14 والتي آتت على النحو التالي:حجم هاتف آيفون 14 (Iphone 14) هو 6.1 بوصة.حجم هاتف آيفون 14 برو (iPhone 14 pro) هو 6.1 بوصة.حجم هاتف آيفون 14 برو ماكس (iPhone 14 pro max) هو 6.7 بوصة.معدل تحديث الشاشة 120 هرتز لنسخة البرو.كامير هاتف آيفون 14 (iPhone 14) بدقة 48 ميجابيكسل.الكاميرا تصور 8K.معالج هاتف آيفون 14 (iPhone 14) من نوع Bionic A16. 6 جيجا رام "ذاكرة عشوائية".الذاكرة الداخلية تتراوح بين 128 و256 و512 جيجابايت.سعة بطارية هاتف آيفون 14 (iPhone 14) هي 3687 مللي أمبير.