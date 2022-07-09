القيادي عدنان يهنئ ذوي الشهداء والأسرى والجرحى بحلول عيد الأضحى

هنأ القيادي المحرر خضر عدنان، اليوم السبت 9 يوليو 2022، ذوي الشهداء والأسرى والجرحى بحلول عيد الأضحى المبارك، "سائلا المولى عز وجل، أن يتقبل الشهداء ويفك قيد الأسرى ويشفي الجرحى".

وقال عدنان في تصريح صحفي: "يأتي العيد هذا العام وتزداد مقاومة شعبنا البطل الذي يقدم الدماء رخيصة في سبيله تعالى".

وأضاف: "مع الألم لفراق الأحبة شهادة وأسرا يبزغ الأمل بثبات الصادقين في طريق ذات الشوكة ورباط شعبنا".

وتابع: "يأتي هذا العيد، ونحن نفتقد خيرة مجاهدينا خاصة شمال الضفة المحتلة ولكنا على ثقة أن دمهم بقوته تعالى سينبت نصرآ".