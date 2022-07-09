وفاة طفل مصري سقطت عليه أضحية من الدور الثاني في بني سويف!

شهدت محافظة بني سويف في صعيد مصر، اليوم السبت 9 يوليو 2022، واقعة مأساوية بعدما لقي طفل حتفه إثر سقوط أضحية من بناية سكنية أثناء سيره في الشارع.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن طالبا يبلغ من العمر 15 عاماً تصادف مروره في الشارع أثناء سقوط عجل أضحية من الدور الثاني بأحد البنايات، ليلقى حتفه في الحال.

وأفادت التحريات الأولية، بأنه أثناء مرور الطفل بالشارع سقط عليه عجل الأضحية والذي كان تم وضعه في الدور الثاني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن الواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.